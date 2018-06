Kelz - Kulturprojekt Kelz präsentiert das Stück „Der Kontrabass“

Kelz. Die Initiative Kulturprojekt Kelz präsentiert am Samstag, 14. Juli, in der Alten Schmiede an der Michaelstraße 28 das Stück „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind. Der Ein-Personen-Stück-Klassiker, der unter anderem jahrelang im Bauturm-Theater in Köln aufgeführt wurde, kommt mit Hajo Mans nach Kelz.

Ein Mann und sein Instrument, das im Laufe des Stücks Projektionsfläche wird für alles, was diesen Menschen ausmacht, was er liebt, was er hasst und was er schmerzlich vermisst.

Hajo Mans begeistert mit seiner Darbietung unter der Regie von Rena Zieger und bringt den Text von Süskind mit allen Registern, die ein Schauspieler zur Verfügung hat, auf die Bühne. Einlass in die Alte Schmiede in dem Ort in der Gemeinde Vettweiß ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Karten zum Preis von acht Euro gibt es ab sofort unter der E-Mail-Adresse kultur@kelz-nrw.de. Eine telefonische Reservierung ist unter 02424/2018257 bei Dagmar Hofmann möglich.