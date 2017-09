Kunsthistorikerin und Dramaturgin

Werdegang: Ursula Schregel ist in Düren geboren. Abitur an der Angela-Schule. Sie ist promovierte Kunsthistorikerin und hat beim WDR als Dramaturgin gearbeitet, zuvor in gleicher Funktion an verschiedenen Theatern. Zusatzausbildung in Innenarchitektur.

Öffnungszeiten: Heute, 19 Uhr Vernissage (Einführung durch Dr. Dorothea Eimert, frühere Leiterin Hoesch-Museum Düren). Samstag bis Dienstag jeweils 11 bis 18 Uhr.