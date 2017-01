Düren.

Spürbar mehr Ambiente beim Weihnachtsmarkt auf der einen, aber kaum Publikumsinteresse an der verlängerten Öffnung von Schlittschuhbahn & Co. bis zum 8. Januar auf der anderen Seite: Der von der „Ampel“-Koalition initiierte Arbeitskreis „Weihnachtsmarkt“ hat am Montag auf seiner ersten Sitzung im neuen Jahr die vergangenen Wochen Revue passieren lassen und ist zu dem Schluss gekommen, in Zukunft auf das „Winterland“ zu verzichten.