Kreuzung Valencienner Straße/Tivolistraße in Sommerferien gesperrt

Düren. In den Sommerferien wird es zu Verkehrsstörungen im Bereich der Kreuzung Valencienner Straße/Tivolistraße kommen. Das gab die Netzgesellschaft Leitungspartner bekannt, die dort zwischen dem 8. und 27. Juli Gasleitungen erneuert. Die Zufahrt von der Valencienner Straße auf die Tivolistraße wird vollgesperrt.

Die Valencienner Straße bleibt weiterhin befahrbar, ebenso werden der Betrieb ATU-Unger und der Dursty-Getränkemarkt erreichbar bleiben.

Das Projekt gehört zur umfassenden Erneuerungsstrategie der Netzgesellschaft, die in diesem Jahr 4,8 Millionen Euro in die Sanierung der Netze investiert. Seit 2014 sind 28 Millionen Euro in den Ausbau und die Erneuerung der Dürener Gas-, Wasser- und Stromnetze geflossen.