Kreuzauer Volleyballer unter den sechs Besten in NRW

Kreuzau. Kurz vor den Karnevalstagen nahm die Volleyball-Mannschaft der Jahrgangsstufe 6 und 7 vom Gymnasium Kreuzau an den Meisterschaften des Regierungsbezirks Köln teil und schlugen sich wacker.

Auf Grund ihrer besonderen Leistung dürfen sie auch als Vizemeister des Regierungsbezirks Ende April an den Landesmeisterschaften der sechs besten Volleyball-Teams der Wettkampfklasse IV in NRW teilnehmen.

Nach spannenden Spielen der Vorrunde (Gegner: St. Ursula Gymnasium Aachen und freie Waldorfschule Bonn) und erfolgreichen Viertel- und Halbfinal Begegnungen (St. Angela Gymnasium Bad Münstereifel und Gymnasium St. Augustin), mussten sich die Jungs in einem spannenden Finale nur der Auswahl des Beethoven Gymnasiums aus Bonn denkbar knapp im Tie-Break des dritten Satzes geschlagen geben.

Schulleiter Wolfgang Arnoldt beglückwünschte die erfolgreichen Schüler. Im Herbst wird die Mannschaft in einer höheren Altersgruppe auch am Wettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ teilnehmen und dann versuchen, an die sportlichen Erfolge der letzten Monate anzuknüpfen.