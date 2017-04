Kreuzau/Thum.

Die 34 Mitglieder des Kreuzauer Rates haben am Dienstagabend im großen Sitzungssaal des Kreuzauer Rathauses mit 30 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung darüber abgestimmt, dass der neue Bebauungsplan der „Windenergieanlagen Lausbusch“ in Thum, an der Grenze zur Stadt Nideggen, offengelegt und eine Öffentlichkeitsbeteilung von Bürgern und Fachbehörden stattfinden kann.