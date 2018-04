Kreuzau.

Genuss für die Augen und Genuss für den Gaumen. So sieht der Vorstand der Kreuzauer Interessengemeinschaft (KIG) die erste Open-Air-Veranstaltung in diesem Jahr. Am Sonntag, 8. April, findet von 11 bis 18 Uhr der „3. Kreuzauer Kunst- und Genussmarkt“ in der Ortsmitte statt.