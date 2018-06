Düren.

Die Ode an die Freude dürfte vielen Menschen bekannt sein. Schiller textete, Beethoven lieferte die Musik zu dieser Huldigung des Ideals einer gerechten Gesellschaft. Jedoch eine Lobhudelei für essbare Knollengewächse? Da muss man sich erst einmal hineindenken. Hierzu hatten die etwa 40 Besucher des Tanzgastspiels „Eat it - Eine Ode an die Kartoffel” am Mittwochabend Gelegenheit.