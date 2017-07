Kreis unterstützt „GeTIS“-Projekt der RWTH Aachen

Aachen/Kreis Düren. Wer sein Haus mit Erdwärme beheizt, schont die Umwelt, weil dabei keine klimaschädlichen Gase ausgestoßen werden.

Im Kreis Düren zum Beispiel haben sich bislang aber erst rund 1000 Immobilieneigentümer für den Einbau einer Erdwärmepumpe entschieden. Das hat Gründe: So einfach das Prinzip der im Fachjargon „geothermische Anlage“ genannten Pumpen ist, so aufwendig und komplex ist deren Planung und Genehmigung. Denn dabei gilt es, viele Daten zu berücksichtigen, die von verschiedenen Stellen zugeliefert werden müssen. Im Rahmen eines Forschungsprojekts der RWTH Aachen soll das Verfahren in Zukunft stark vereinfacht werden.

„GeTIS“ heißt das Projekt, das aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gefördert wird. Der Kreis Düren unterstützt das Vorhaben als Mitglied im Projektbeirat. Außerdem stellt er Informationen der Unteren Wasserbehörde und des Katasteramts bereit. Dabei werden alle datenschutzrechtlichen Vorgaben beachtet und keine personenbezogenen Daten weitergegeben.