Kreis Düren.

Manchmal reichen schon etwas längere Wartezeiten aus, dass eine eigentlich harmlose Situation eskaliert. Ein Mann, der im Straßenverkehrsamt vorstellig wird, um ein neues Nummernschild zu beantragen, wird erst ungeduldig, dann aggressiv in seiner Wortwahl und kurze Zeit später handgreiflich gegenüber dem Personal. Das ist nur ein Beispiel. Eine ähnliche Szene kann sich auch in einem anderen Amt in der Kreis- oder Stadtverwaltung Düren abspielen.