Düren - Konzertreihe: Ausflug in die Zeit des Wiener Kongresses

Düren. Das nächste Konzert der Reihe „Tonspuren“ findet am Montag, 19. März, 19.30 Uhr, mit einem sowohl unterhaltsamem als auch anspruchsvolles Salonkonzert in der Kulturfabrik „Becker & Funck“ in Düren, Binsfelder Straße 77, statt.

Mit Musik von Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk, Hummel, Johann Wilms und Wenzel Matiegka, wie sie auch im Jahr 1814 beim Wiener Kongress hätte gespielt werden können, wollen die vier Musiker ihre Zuschauer in diese Zeit versetzen.

Darja Großheide (Traversflöte mit acht Klappen), Michael Goldort (Wiener Gitarre von 1830), Michael Borgstede (Hammerflügel) und Christian Goosses (Viola mit Darmsaiten und klassischem Bogen) werden zusammen musizieren. Spannend ist die Wahl der Instrumente mit Hammerflügel, Gitarre, Flöte und Bratsche, die für die damalige Zeit typisch waren. Allein durch die speziellen Klangeigenschaften dieser Originalinstrumente lassen sich die Kompositionen für Gitarre und Flügel oder Triobesetzungen für Flöte, Viola und Gitarre in klanglicher Ausgewogenheit präsentieren. Daher braucht es nicht viel, um sich als Zuhörer gedanklich auf die Reise in die Vergangenheit einzulassen.

Amüsiermeile Europas

Der Wiener Kongress: Nach 23 Jahren Krieg treffen sich gekrönte Häupter und Politiker aus ganz Europa zu Friedensverhandlungen in Österreichs Metropole Wien. Der Wiener Kongress beginnt im September 1814. Geplant sind zwei Monate Verhandlungen. Die Gäste werden üppig bewirtet und mit Bällen, Festen, Mätressen, Theater und Konzerten köstlich unterhalten.

Wien gilt in dieser Zeit als die Amüsiermeile Europas. Nicht umsonst sagt man „der Kongress tanzt“. Und weil sich alle so wohl fühlen im schönen Wien, bleiben sie ganze neun Monate und kosten Österreich ein Vermögen. In zahlreichen Salons, die von sogenannten „Salonièren“ geführt werden, finden regelmäßig Konzerte und Lesungen, aber auch politische Debatten statt.

In einem „Charakteristischen Tongemälde für das Pianoforte“ lässt der Komponist Johann Wilms die gerade überstandene Schlacht bei Waterloo mit all ihrem Schlachtengetümmel, mit Befehlen und Siegeshymnen Revue passieren. Zarte Töne finden sich in der Fantasie „L‘Amoureux“ von Sigismund von Neukomm, während Wenzel Matiegka sein Nocturne mit einer „Zingara“ beschwingt.

Die Konzertreihe „Tonspuren“ wird vom Kunstförderverein Kreis Düren veranstaltet. Karten zum Preis von 15 Euro für das Konzert „Wien spielt auf! – ein Salonkonzert beim Wiener Kongress 1814“ gibt an der Abendkasse, Kartenreservierungen erhält man per E-Mail an tonspuren@darja-grossheide.de.