Düren.

Zum Ziel einer eher weltlichen Pilgerreise wird die Kirche St. Joachim in Düren-Nord immer wieder an Silvester. Viele Musikfreunde folgten auch in diesem Jahr wieder der Einladung der „Cappella Villa Duria“. Johannes Esser, der künstlerische Leiter des Konzertforums, bot mit der Sängerin Katharina Bergrath und dem Trompeter Hub Nickel ein Programm voller Höhepunkte, das Johannes Esser auch immer wieder die Möglichkeit bot, sein Können nicht nur im Zusammenspiel, sondern auch als Solist zu zeigen.