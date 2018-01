Düren.

Moderne Farbarrangements, kreiert von verschiedenen Scheinwerfern, begrüßten die zahlreichen Besucher in der Pfarrkirche St. Joachim im Dürener Norden. Eingetaucht in diese Atmosphäre spielten Hub Nickel, Trompete, und der Chefdirigent des Konzertforums „Cappella Villa Duria“, Johannes Esser, Orgel, Kompositionen vom 17. bis 20. Jahrhundert. Sopranistin war Christine Heßeler, Studierende an der Hochschule für Musik in Köln.