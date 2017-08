Kollision auf der L160: 11-jährige Beifahrerin schwerverletzt

Hürtgenwald.

Zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Landesstraße 160 bei Hürtgenwald am Dienstagnachmittag. Die 11-jährige Tochter einer am Unfall beteiligten niederländischen Familie wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde.