Kelz.

Am vergangenen Samstag begann das Schützenfest in Kelz mit dem traditionellen Abholen der Majestäten und der anschließenden Königskrönung in der Ortskirche mit Pfarrer und Präses der Bruderschaft, Gerd Kraus. Das neue Königspaar Hubertus und Marion Fuß stand beim Königsball am Abend im Vordergrund des Festakts in der geschmückten Festhalle, in der die Band „Black and White“ für musikalische Unterhaltung sorgte.