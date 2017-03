Eintrittskarten bei fünf Vorverkaufsstellen

Karten für die 23. Kölsche Nacht der „Maifreunde“ am Freitag, 5. Mai, gibt es im Vorverkauf zum Preis von 23 Euro im Lotto-Treff Bach (Breite Str. 28) und beim „Durstlöscher“ (Mühlenstraße 24) in Niederzier, im Lotto-Treff Salim in Merken, bei Euronics Gunkel in Düren, KÖ3 Musik & Trends in Jülich sowie in der Buchhandlung Lesezeichen in Kreuzau.