Düren.

Das Rheinische Grundgesetz hilft in brenzligen Situationen immer weiter. Besonders Paragraf 3: „Et hätt noch immer jot jejange.“ Ob Hunger in der Welt, selbst ernannte Götter an der weltlichen Macht oder schlicht die Frage, ob es noch in Ordnung ist, seine Kinder die 500 Meter bis zur Schule mit dem Diesel-SUV zu fahren: Ja, alles schlimm, alles schrecklich, alles fragwürdig. Ganz ohne Frage.