Letzte Aktualisierung: 10. April 2018, 17:21 Uhr

Düren. Um das mit dem Fund Hunderter Drogenspritzen an einer Bahnböschung des Langemarck-Parks wieder ans Tageslicht getretene Drogenproblem in der Stadt Düren endlich in den Griff zu bekommen, fordert die „Ampel“-Koalition nun eine Sondersitzung des Kriminalpräventiven Rates.