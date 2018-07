Düren.

Ihn kennt jeder. Zumindest jeder, der schon einmal Gast des Dürener Badesees war. Ist der See geöffnet, ist Gottfried Frinken da. Meistens sitzt der 67-Jährige aus Derichsweiler am Eingang und passt auf, dass niemand sich den Eintritt erschleicht. „Hallo!“, sagt er in einem solchen Fall nur kurz, nickt Richtung Kasse und schon weiß der Badegast, dass er mal lieber schnell in Sachen Ticketkauf tätig werden sollte.