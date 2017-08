Donnerstag zum zweiten Seniorennachmittag

Knapp 1000 Karten sind für das Konzert mit Patrick Lindner im Vorverkauf über den Tresen gegangen. Etwa 1200 Menschen haben an beiden Tagen im Annazelt Platz.

Kurzentschlossene, die am Donnerstag zum Seniorennachmittag kommen möchten, können sich noch bis zum Mittag eine Karte im „iPunkt“ am Markt oder an der Tageskasse auf dem Kirmesplatz kaufen. Die Tickets kosten acht Euro pro Person, inklusive Kaffee und Kuchen. Anders als im vergangenen Jahr, wo das Zelt mit Bierzeltgarnituren bestückt war, gibt es wieder Stühle beim Seniorennachmittag.