„Erato“ – immer am ersten Samstag des Monats

Die Veranstaltungsreihe „Erato – Kleinkunst im Wasserturm-Atelier“ findet an jedem ersten Samstag im Monat (außer im August), ab 18 Uhr im Wasserturm Wissersheim an der Wasserturmstraße statt.

Eintrittskarten kosten 15 Euro. Da der Platz begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter Telefon 02426/4473 erforderlich. An jedem letzten Sonntag des Monats öffnet Günter Thelen sein Atelier für andere Künstler. Unter anderem ist schon der Schauspieler Nils Buchholz in seiner Rolle als „Nisse Barfuß“ in Wissersheim aufgetreten. Die Sonntagstermine beginnen um 16 Uhr. Am 29. April wird Thelen „Tortenworte“, seinen „Einakter mit Sahne“, präsentieren.