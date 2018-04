Ermittlungsrichter handeln schneller

Sabine Bleser ist seit 1998 Richterin und seit 2001 am Amtsgericht Düren. Bis auf eine kurze Zeit als Familienrichterin ist sie für Strafsachen verantwortlich. Bleser ist sowohl Einzel- als auch Ermittlungsrichterin. Ein Einzelrichter verhandelt Fälle, die die Staatsanwaltschaft bereits bearbeitet hat, die Verhandlungen sind also planbar. „Als Ermittlungsrichterin weiß man aber nie, was der Tag bringt“, sagt Bleser. Heißt: Sie muss binnen 48 Stunden über U-Haften entscheiden, Zeugen vernehmen, generell schnelle Entscheidungen treffen.