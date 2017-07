Kleinkind stürzt von Hausdach: Lebensgefahr

Düren. Ein anderthalb Jahre altes Kind ist am Montagmorgen in Düren von dem Dach eines Hauses gefallen. Der Junge stürzte etwa neun Meter in die Tiefe und blieb schwer verletzt auf einer Terrasse liegen.

Für das Kind bestand am Montagnachmittag noch Lebensgefahr. Ersten Ermittlungen nach kletterte der kleine Junge gegen 10.20 Uhr zusammen mit seinem zweieinhalb Jahre alten Bruder aus einem Fenster auf das Dach eines Mehrfamilienhauses in der Eschstraße.

Von dort stürzte der Anderthalbjährige in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind schwer verletzt in ein Klinikum. Es bestand Lebensgefahr für ihn. Sein älterer Bruder konnte unverletzt zuück in die Wohnung klettern.

Die Mutter des Kleinkindes, eine 25-jährige Dürenerin, befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Wohnung. Sie musste von einem Seelsorger betreut werden. Die Polizei ermittelt jetzt, wie genau es zu dem Unglück gekommen ist.