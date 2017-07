Kleingartenverein ehrt Mitglieder beim Sommerfest Letzte Aktualisierung: 31. Juli 2017, 10:24 Uhr

Lendersdorf. Der Kleingartenverein in den Blanken in Lendersdorf feierte jetzt ein Sommerfest. Peter Borsdorff nahm dort für „Running for Kids“ einen Betrag in Höhe von 508,20 Euro entgegen, den die Kleingärtner aus den Kleingartenvereinen der Stadt gesammelt hatten.