Düren.

Absagen und Klagen: Obwohl die Annakirmes in 148 Tagen beginnt, ist immer noch unklar, wie das Platzbild des größten Volksfestes an der Rur in fünf Monaten im Detail aussehen wird. Zwar hat Platzmeister Achim Greiff nach der Platzvergabe im städtischen Steuerausschuss Mitte Dezember einen Plan erstellt, doch der ist Makulatur.