Huchem-Stammeln/Merken.

Den Bürgern in Huchem-Stammeln, Merken und Teilen Birkesdorfs stinkt es gewaltig, im wahrsten Sinne des Wortes; je nach Windrichtung. Und so mancher Autofahrer auf der A4 könnte die Ausfahrt Düren in Fahrtrichtung Köln auch im Blindflug finden, quasi immer der Nase nach.