Kita soll in Grundschule Golzheim unterkommen Letzte Aktualisierung: 14. März 2017, 14:03 Uhr

Golzheim. Die Verwaltung von Merzenich plant, in der Grundschule Golzheim 20 Kitaplätze einzurichten. „Die Idee kommt generell gut an, da bisher die Kinder von ihren Eltern zur Kita in Morschenich gebracht werden müssen“, sagte Merzenichs Bürgermeister Georg Gelhausen (CDU) auf Anfrage.