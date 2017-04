Kinderkonzerte mit „Andantino“ auf Schloss Burgau

Düren. Die beliebte Musikreihe „Andantino“ hat ihren Koffer schon gepackt und ist bereit für eine neue spannende Reise in der „Landmusik in der Ferne“ am Sonntag, 7., und am Montag, 8. Mai, auf Schloss Burgau.

Die beiden Musikpädagoginnen Lisa Klingenburg (Querflöte) und Anja Leu (Trompete) diesmal gleich vier musikalische Gäste eingeladen: Ein Streichquartett wird mit ihnen auf der Bühne stehen und mit den Kindern von drei bis zehn Jahren die Musik auf dem Land entdecken.

Singen und Tanzen

Und es darf natürlich ordentlich mitgesungen, getanzt und gerätselt werden – diesmal unter anderem zu Werken von Joseph Haydn, Franz Schubert und Gustav Mahler. „Andantino“ reist aufs Land und lernt dort die Bewohner und deren Bräuche kennen. Dabei trifft er auf aufregende Komponisten und deren Musik. Er tanzt zur Bauernpolka auf einem Fest und lauscht auch gern den leisen Tönen ganz besonderer Instrumente.

Um möglichst viele Jungen und Mädchen zu erreichen, bietet das „Andantino“-Team diesmal gleich zwei Familienkonzerte am Sonntag, 7. Mai, ab 11 Uhr und ab 15 Uhr an, sowie am Montag, 8. Mai, jeweils ein Kita- (9.30 Uhr) und ein Grundschulkonzert (11 Uhr).

Kartenvorverkauf

Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro für Kinder und zehn Euro für Erwachsene sind für die beiden Familienkonzerte im „iPunkt“ in Düren, Markt 6, Telefon 02421/252525, erhältlich. Restkarten gibt es zudem an der Tageskasse auf Schloss Burgau. Auch für die Konzerte am Montag sind noch Plätze frei. Interessierte Kitagruppen und Schulklassen können sich jederzeit beim „Andantino“-Team per E-Mail an andantino-musik-vermittlung@t-online.de anmelden.