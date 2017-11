Kind wird in Vettweiß bei Unfall mit Lkw tödlich verletzt

Vettweiß.

Bei einem tödlichen Unfall auf der Bundesstraße 477 in Höhe der Ortschaft Gladbach (Gemeinde Vettweiß) ist ein zehnjähriger Junge am Dienstag ums Leben gekommen. Der Junge aus Gladbach war gegen 14.10 Uhr mit einer Gruppe Schüler an der örtlichen Haltestelle der Bundesstraße aus einem Bus ausgestiegen.