Inden/Altdorf.

Seit mittlerweile drei Generationen befindet sich das im Jahr 1926 gegründete Autohaus Simons in Familienbesitz. Kfz-Meister Heinz Simons, der über vier Jahrzehnte an exponierter Stelle in dem Unternehmen tätig war und lange Jahre mit seinem vor wenigen Monaten verstorbenen Bruder die Firma führte, wurde nun mit dem Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Aachen ausgezeichnet.