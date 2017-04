Keine Veränderungen in der Dürener Schullandschaft Letzte Aktualisierung: 4. April 2017, 16:14 Uhr

Düren. Es bleibt alles, wie es ist, mittelfristig zumindest: Die „Ampel“-Koalition will an den Strukturen der weiterführenden Schulen in Düren nichts ändern.