Kreis Düren - Kaum WLAN, keine Tablets: Grundschulen werden nur schleppend digital

Kreis Düren.

Zuhause gibt es W-Lan, Smartphones und Tablet-PCs – in der Schule einen alten Computer pro Klasse. So sieht der Alltag vieler Grundschüler in der Region aus. „Die Ausstattung an den Grundschulen im Kreis Düren ist durchweg schlecht“, kritisiert Tanja Küsgens. Die 40-Jährige ist Vorsitzende des Kreisverbandes Düren im Verband Bildung und Erziehung (VBE) und selbst Lehrerin an einer Grundschule.