Abitur am „Stift“, Studium in Köln

Florian Peil ist am 19. November 1979 in Birkesdorf geboren. Nach der Grundschule in Straß hat er das Stiftische Gymnasium besucht und dort sein Abitur gemacht. Er hat Tontechnik und Popularmusik in Hamburg und Köln studiert und schon Lieder für die „Bläck Fööss“, „Paveier“ und Maite Kelly geschrieben. Peil ist verheiratet und Vater dreier Kinder (neun Jahre, fünf Jahre und neun Monate alt).