Karten für Dieter Nuhr gewinnen

Düren. Dieter Nuhr, der Meister der entspannten Pointe, kommt am Samstag, 18. März, ab 20 Uhr, in die Arena Kreis Düren, Nippesstraße 4. Sein Programm heißt „Nur Nuhr“. In Kooperation mit dem Veranstalter Meyer Konzerte verlosen wir 2x2 Karten.

Dieter Nuhrs Weltsicht ist eigenwillig, überraschend und immer abseits des Üblichen, dabei extrem unterhaltsam.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 01379/88491135 oder per SMS an die Kurzwahl 1111 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz – ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz – bzw. 0,50 Euro/SMS) melden.

Nennen Sie das Kennwort „Nuhr“ und hinterlassen Sie Name und Anschrift. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 16. März, 23.59 Uhr.