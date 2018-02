Aldenhoven - Karnevalswagen knickt drei Straßenlaternen um

Karnevalswagen knickt drei Straßenlaternen um Letzte Aktualisierung: 12. Februar 2018, 11:58 Uhr

Aldenhoven. Beim Aldenhovener Lichterzuges wurden am Samstagabend drei Straßenlaternen beschädigt. In Höhe der Alten Turmstraße und der Straße An der Bleiche geriet ein Umzugswagen in die Kabelverbindung der Straßenbeleuchtung. Die Kabel verhakten sich so im Aufbau des Wagens, dass durch die Zugwirkung drei Laternen abknickten.