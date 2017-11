Neuer Kommandant der Vettweißer Jecken

Die Sessionseröffnung der Funkengarde Vettweiß beginnt heute um 16.11 Uhr in der Aula des Schulzentrums Vettweiß am Tannenweg. Dann wird Udo Kreitz offiziell sein Amt als Kommandant an Guido Oleff übergeben. Für Stimmung sorgen die Funkenartillerie aus Eschweiler, die Band „Sibbeschuss“ und eine hollandische Brasskapelle. Neben der Proklamation des Kinderprinzenpaares wird es Auftritte der Wysser Pänz, der Wysser Originale und des Tambour- und Bläsercorps TC Wyss geben. Der Eintritt ist frei.