Karatekämpfer mit großem Erfolg bei Ruhr-Games

Düren. Den größten Erfolg seiner jungen Karriere feierte der Karatekämpfer Arthur Alberg von der Karate-Akademie Düren, als er in das Finale der Ruhr-Games einzog. Bei den Ruhr-Games handelt es sich um ein großes europäisches Sport- und Kulturfestival in Dortmund, Hagen und Hamm.

6500 jugendliche Sportler aus 22 Nationen traten in 57 Disziplinen gegeneinander an. Die Sportwettkämpfe, Actionsportcontests und Workshops sowie die Livekonzerte der Sportfreunde Stiller, von Lena und Clueso lockten insgesamt über 58 000 Besucher an. Von der Karate-Akademie Düren folgten die drei Landeskader NRW-Kämpfer Arthur Alberg, Eddy Nachtigall und Maksim Cepelkin dieser Einladung und traten in der Kategorie Kata (Formenwettkampf) U18 bei den Wettkämpfen an.

Maksim Cepelkin schied unglücklich mit 2:3-Richterstimmen in der Vorrunde aus. Besser lief es für Eddy Nachtigall und Arthur Alberg, die ihre Kämpfe gewannen und so in das Viertelfinale einzogen. Eddy Nachtigall schaltete dort Joshua Starbatty aus Dormagen klar mit 4:1 aus, Arthur Alberg siegte gegen Michael Pantelatos aus Kempen mit 3:2-Richterstimmen.

Im Halbfinale mussten beide gegeneinander antreten. Hier setzte sich Arthur Alberg mit der etwas besseren Athletik durch. Leider musste Eddy Nachtigall den anstrengenden Vorrunden Tribut zollen und verlor den Kampf um den 3. Platz. Spannender machte es Arthur Alberg, der im Finale gegen Lokalmeister Alex Kirov antrat, der fantastisch in der Halle angefeuert wurde.

Der Dürener zeigte seine beste Saisonleistung und verlor hauchdünn mit 2:3-Richterstimmen. Trotzdem fiel er Heimtrainer Klaus Schomann in die Arme, war doch der Finaleinzug der Lohn jahrelanger harter Arbeit.