Düren.

Eddy Nachtigall ist 16 Jahre alt und hat ein großes Ziel. Der Schüler will zur Jugend-Olympiade in Buenos Aires in Argentinien. Die wird im Oktober 2018 ausgetragen und zum ersten Mal gibt es auch einen olympischen Karate-Wettkampf. „Karate“, erzählt Eddy, „ist olympische Sportart geworden. Und das ist unsere große Chance.“