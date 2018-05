Busse fahren zwischen Bahnhof Düren und Kreuzau

Aufgrund des Wasserschadens fallen die Züge zwischen Düren und Kreuzau aus. Zwischen den Bahnhöfen hat die Rurtalbahn einen Bus-Ersatzverkehr eingerichtet

Die Ersatzbusse in Fahrtrichtung Heimbach haben ihre Haltestelle in Düren am Nordausgang/ZOB am „Kiosk“. Die Ersatzbusse in Fahrtrichtung Düren fahren an der Bushaltestelle „Bahnhof“ in Kreuzau ab. An den dazwischen liegenden Bahnhaltepunkten befinden sich Aushänge mit weiteren Informationen.

Mit den Ersatzbussen verlängert sich die Reisezeit um rund 30 Minuten.. Alternativ stehen die Buslinien 211 und 221 zur Verfügung.