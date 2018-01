Birkesdorf - Kammerchor „Camerata“ singt Werke von Georg Friedrich Händel

Birkesdorf.

Die Feiertage waren schon vorbei, als der Dürener Kammerchor „Camerata“ am Freitagabend sein Weihnachtskonzert in der gut besuchten Pfarrkirche St. Peter in Birkesdorf gab. Die weihnachtliche Stimmung hingegen war durch den ganzen musikalischen Abend präsent.