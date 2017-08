Heimbach.

„Ab wann ist man alt? Klingelt irgendwann jemand an der Tür und sagt: Du bist jetzt alt!?“ Bevor die Kabarettistin Monika Blankenberg mit ihrem Programm „Altern ist nichts für Feiglinge/Teil II“ die Bühne im „Kulturtreff 69“ in Heimbach betrat, sinnierte Hausherr Karl-Heinz Augustinynak während seiner Begrüßungsansprache laut zum Thema. Er kam zu dem Schluss: „Jung sein ist eine Geisteshaltung.“ Der Verein „Die jungen Alten“ in Heimbach sei der beste Beweis dafür.