Düren.

Die Zeiten werden immer komplizierter. Gut, dass dann Konrad Beikircher da ist und alles ein bisschen ins richtige Maß rückt. „Passt schon!“ heißt sein neues Kabarettprogramm, in dem er ganz genau hinhört, wie die Männer und Frauen denn so sprechen. Seine Erkenntnisse bringt er am Freitag, 20. April, ab 19.30 Uhr im Haus der Stadt Düren unter das Publikum.