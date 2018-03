Düren - Junges Theater Düren: Vergeltung Gier und Gruppenzwang

Düren. Es geht um Rachedurst, Vergeltung, Schuld, Gier und Gruppenzwang in dem Stück „Der Besuch der alten Dame“ nach Friedrich Dürrenmatt, das vom Jungen Theater Düren am Freitag, 16. März, um 19 Uhr, Samstag, 17. und Sonntag, 18. März, jeweils ab 18 Uhr in der Fabrik für Kultur & Stadtteil Becker & Funk, Binsfelder Straße 77 in Düren aufgeführt wird.

Das Junge Theater Düren ist ein schulübergreifendes Projekt des „Komm“-Zentrums und Spielpädagogischem Dienst des Jugendamtes der Stadt Düren. Im Zentrum der Aufführungen stehen meistens Werke der klassischen Literatur, die von den Jugendlichen in die heutige Zeit adaptiert und modernisiert werden. Die Jugendlichen, die sich in ihrer Begeisterung für das Theaterspiel als Gruppe zusammenfinden, kommen aus ganz verschiedenen Schulformen, erklärte Ursula Keppler, die das Junge Theater Düren seit seiner Gründung 2009 leitet.

Natürlich wechsele die Zusammensetzung der Gruppe von Jahr zu Jahr. Zu erfahrenen Mitgliedern des Ensembles stoßen immer wieder neue dazu, nach dem Schulabschluss sind die meisten nicht mehr dabei. Diesmal steht mit den Schülern auch eine Polizistin in Ausbildung auf der Bühne, die eine Polizistin spielt.

Mitte des vergangenen Jahres hat die Gruppe das Dürrenmatt-Theaterstück als Grundlage für ihre nächste Aufführung ausgesucht und setzt sich seit August intensiv mit Motiven des Stücks auseinander. Ein paar Rollen wurden gestrichen, der Inhalt komprimiert, einige Schüler spielen mehrere Rollen.

Unaufhaltsam

In der Geschichte von Claire, die als alte reiche Dame nach vielen Jahren in ihren Heimatort zurückkehrt, um sich an ihrer Jugendliebe zu rächen und dafür einen unaufhaltsamen Mechanismus von Gier, Gruppenzwang, Heuchelei und Gewalt vieler gegen einen in Gang setzt, seien viele aktuelle Themen angesprochen, finden die Ensemblemitglieder des Jungen Theaters, obwohl Friedrich Dürrenmatt das Stück vor 62 Jahren schrieb.

An der Sprache von Dürrenmatt haben sie nichts geändert. „Die ist zeitlos“, sagen sie übereinstimmend. Einzelne Fremdtexte wurden eingefügt, um die Aktualität der Themen zu unterstreichen. Eine Performance zum Thema Gier setzt zusätzlich einen modernen Akzent.

Die Eintrittskarten sind für acht Euro, ermäßigt für fünf Euro, im I-Punkt am Markt 6 in Düren (Telefon 02421/252525, theaterkasse@dueren.de) erhältlich.