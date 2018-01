Düren - Junges Theater Bonn gastiert mit Astrid-Lindgren-Stück im Haus der Stadt

Düren. Im vergangenen Jahr feierte die Welt den 110. Geburtstag von Astrid Lindgren, der wohl beliebtesten Autorin von Kinder- und Jugendbüchern. „Die Brüder Löwenherz“ ist eine ihrer bekanntesten und auch ernsthaftesten Erzählungen, in der die jugendlichen Hauptfiguren Krümel und Jonathan mit dem Tod und ihrer Angst vor ihm konfrontiert werden.

Das Junge Theater Bonn inszeniert die Geschichte mit Schauspielern des Nachwuchsensembles, die gemeinsam mit den Erwachsenen des Ensembles spielen.

Am 31. Januar ist ihre Fassung des Stücks für Kinder ab sieben Jahren um 15 Uhr im Theater Düren im Haus der Stadt zu sehen.

Zum Inhalt: Karl Löwe ist neun Jahre alt, er wird von allen nur Krümel genannt. Krümel ist sehr krank. Durch einen Zufall erfährt er, was alle anderen längst wissen: Er muss bald sterben.

Als er seinem großen Bruder Jonathan davon erzählt, versucht der, ihn zu trösten. Der Tod sei nicht so schlimm, denn wenn man gestorben ist, komme man in das Land Nangijala. Jeden Abend erzählt Jonathan seinem kleinen Bruder von Nangijala, dem Land der Sagen und der Märchen. Sie malen sich aus, wie es sein wird, dort zu leben. Immer tiefer tauchen die Jungen in ihre Phantasiewelt ein. Die Grenzen zwischen ihren Träumen und der Realität verschwimmen zusehends.

Astrid Lindgrens Roman wurde nach seinem Erscheinen zunächst teilweise hart kritisiert, was aber seinen Siegeszug um die Welt nicht stoppen konnte. In den folgenden Jahren wurde Lindgren mit Literaturpreisen geradezu überhäuft. Unter zahllosen Auszeichnungen erhielt sie für „Die Brüder Löwenherz“ eine Nominierung für den Deutschen Jugendliteraturpreis, den Wilhelm-Hauff-Preis und den Internationalen Janusz-Korczak-Preis.

Tickets für die Aufführung des Jungen Theaters Bonn gibt es im I-Punkt, Markt 6, Telefon 02421/252525, per E-Mail an theaterkasse@dueren.de oder online unter www.theatertickets.dueren-kultur.de.