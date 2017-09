Jugendlicher am Steuer: Unfall bei Probefahrt

Düren. Nur wenige Tage nach dem tödlichen Unfall in Heinsberg, bei dem ein 15-Jähriger mit dem Wagen seines Vaters gegen einen Baum geprallt war, wobei der Vater gestarb, hat erneut ein Jugendlicher am Steuer eines Wagens einen Unfall verursacht.

Gegen 12.45 Uhr fuhr der Wagen mit dem Jugendlichen und einem Mitfahrer auf ein geparktes Auto auf, das an der Einmündung Kreuzauer Straße und Hahnsweide stand. Die beiden Insassen stiegen daraufhin aus und liefen davon. Als die zur Unfallaufnahme gerufenen Polizeibeamten eintrafen, war das Duo aber bereits freiwillig zurückgekehrt.

Es stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer erst 16 Jahre und folglich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dieser Umstand hatte ihn jedoch nicht davon abgehalten, einen Wagen kaufen zu wollen und ihn sich für eine Probefahrt auszuleihen, wie am Montag die Polizei berichtet.

Dem potentiellen Verkäufer hatte er sein Alter und das Fehlen seines Führerscheins offenbar verschwiegen. Als die Probefahrt in einem Knall endete, war er zusammen mit seinem gleichaltrigen Beifahrer erst einmal davongelaufen, um den Besitzer des Autos zu informieren. Zu dritt kehrten sie dann zum Unfallort zurück.

Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 2000 Euro geschätzt. Der zum Verkauf stehende Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

Erst am Donnerstag hatte ein Unfall in der Region für Aufsehen gesorgt, bei dem ein Jugendlicher vebotenerweise am Steuer gesessen hatte. Sein neben ihm sitzender Vater starb, der 15-Jährige wurde schwer verletzt.