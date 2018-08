Düren - Jugendliche nehmen „Dreh dein Video“ wörtlich

Düren. In einer der Sommerferienwochen fand im städtischen Jugendtreff in Birgel eine Ferienaktion für Jugendliche zum Thema „Medien“ statt.

Unter Leitung von Simon Rüttgers von der Mobilen Jugendarbeit der Stadt Düren konnte die Projektreihe „Gecheckt“ der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW, wie in anderen Städten, nun auch in Düren stattfinden. Für das nötige Equipment und das gewisse Knowhow sorgte Markus Sindermann, der Medienpädagoge und Mitarbeiter der Fachstelle für die Jugendmedienkultur.

Das Thema der vier Tage konnten die Jugendlichen selber wählen. Die Gruppe der interessierten Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren hatte ihr Thema schnell gefunden. Viele der Jugendlichen fahren in ihrer Freizeit Scooter (Roller zum Skaten) und nehmen ihre Tricks auf. Um sich mit dem Thema professioneller auseinanderzusetzen, war „Dreh dein Video“ genau das Richtige.

„Ich war überrascht darüber, was die Jugendliche in vielen medialen Bereichen alles drauf haben. Auf Nachfrage kam oft die Antwort: Selber beigebracht oder bei Youtube-Tutorials nachgeahmt“, sagte Simon Rüttgers von der Mobilen Jugendarbeit. Wegen des Vorwissens von Teilnehmern konnte schon innerhalb der ersten zwei Tage ein professionelles Scooter-Video aus verschiedenen Kameraperspektiven entstehen. Besonderes Highlight beim Dreh war der Einsatz einer Kamera-Drohne, die eine gute Übersicht über den Skateparcours lieferte.

Neben den Aktionen am Set merkten die Jugendlichen, dass man auch Geduld und Feingefühl beim perfekten Schneiden der Videos braucht.

Am dritten Tag wurden dann „Let’s Play“-Videos gedreht, bei denen die Jugendlichen beim Zocken verschiedener Spiele ihr Spielverhalten kommentieren und per Webcam aufzeichnen konnten. Das Thema ist sehr beliebt, da es bei Youtube eine Reihe von „Gamern“ gibt, die mit dem Kommentieren ihres Spiels Geld verdienen. „Es war natürlich auch unsere Absicht, den Jugendlichen durch den Workshop die Realität näher zu bringen. Am Ende war allen klar, dass hinter professionellen Youtube-Videos doch mehr Arbeit steckt, als man anfangs glaubt“, sagte Markus Sindermann, Mitarbeiter der Fachstelle für Jugendmedienkultur.

Der vierte Tag stand zum Abschluss unter dem Motto „New Gaming“. Dabei konnten alle neuen Konsolen, die erst seit kurzem auf dem Markt sind, getestet werden. So gab es zum Beispiel die Möglichkeit, VR-Brillen auszuprobieren, um sich in eine andere digitale Welt zu versetzen.

Die Jugendlichen waren begeistert, wie real alles gewirkt hat. „Viele Erwachsene denken bei den Möglichkeiten oft eher negativ, da es Jugendliche noch realistischer zum Zocken verleiten könnte. Es gibt aber auch positive Aspekte: Bei einem Spiel kann man im Lernmodus in vergangene Zeiten (zum Beispiel in das alte Ägypten) reisen. Im Geschichtsunterricht wäre ein Einsatz durchaus denkbar, um vielleicht Lernanreize zu schaffen“, meinte Simon Rüttgers von der Mobilen Jugendarbeit. Die Gruppe war am Ende der Woche k.o., aber glücklich über die neuen Dinge, die sie lernen konnten.

Ein Ausflug zur „Gamescom 2018“ in Köln begeisterte die Jugendlichen und war der perfekte Abschluss nach der Medienwoche.