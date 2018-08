Chillen und die Freunde treffen – am besten in einem eigenen Jugendcafé

Welche Vorstellungen haben Jugendliche von Düren? Welche Wünsche haben sie? Wie schätzen sie die Lebensqualität in dieser Stadt ein? Diese und andere Fragen stellte das Jugendamt der Stadt im Rahmen einer Online-Untersuchung. 1268 Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren haben sich beteiligt.

Immerhin fast 50 Prozent der Befragten wünschten sich einen Jugendtreff oder ein Jugendcafé. Mehr als 80 der Jugendlichen haben auf die Frage, wie sie am liebsten ihre Freizeit verbringen, mit Chillen geantwortet, Freunde treffen, Fernsehen und Shoppen waren weitere Spitzenplätze. Als ihren Lieblingsplatz haben mehr als 70 Prozent das Stadtcenter angegeben.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Jugendhilfe-Ausschuss des Kreises Düren beschlossen, ebenfalls eine Online-Umfrage für 14- bis 18-Jährige durchzuführen. Ziel ist es, vor allem in Gegenden, wo für junge Leute wenig geboten wird, passgenaue Angebote umzusetzen. Unter anderem werden den Jugendlichen Fragen zu ihrem Lebensumfeld und ihrem Lernverhalten gestellt. Darüber hinaus sollen sie sich dazu äußern, ob und wie sie in Gremien mitwirken möchten.