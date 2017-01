Kreis Düren.

Kita-Öffnungszeiten sind überwiegend nicht an den Arbeitsalltag der Eltern angepasst. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor, bei der 63 Prozent der Befragten angaben, das Angebot richte sich nicht nach ihrem Bedarf. Was sagen die Jugendämter in Stadt und Kreis Düren? Und welche Rolle spielen Tagesmütter?