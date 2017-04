Jugend trifft Politik: Wahlforum am Donnerstag in der Marienkirche

Düren. „Jugend trifft Politik – Politik trifft Jugend“ – so ist das Forum unserer Zeitung zur Landtagswahl überschrieben. Am kommenden Donnerstag können Schüler aus Düren und Kreuzau den Landtagskandidaten im Südkreis ihre Fragen stellen.

Dr. Ralf Nolten (CDU), Cem Timirci (SPD), Gudrun Zentis (Bündnis 90/Die Grünen), Alexander Willkomm (FDP), Marco Wegner (Linkspartei), Bernd Essler (AfD) und Gunther Neubert (Piraten) treten bei der Wahl am 14. Mai im Wahlkreis Düren II (Südkreis) an – und stellen sich am Donnerstag, 27. April, ab 18 Uhr den Fragen von Oberstufenschülern aus Düren und Kreuzau, die sich besonders für Politik interessieren. Moderiert wird der Abend von Ingo Latotzki, Jörg Abels und Sandra Kinkel von den „Dürener Nachrichten“ und der „Dürener Zeitung“. Der Eintritt zu dieser etwas anderen Podiumsdiskussion ist frei.

Die beiden Themenschwerpunkte, die in kleinen Runden diskutiert werden sollen, sind Schulpolitik und Innere Sicherheit. Inhalte also, die im direkten Zuständigkeitsbereich der Landespolitik liegen und darüber hinaus auch zum Alltag junger Leute gehören.

Im Bereich Schulpolitik soll es dabei ganz konkret um die Fragen G 8/G 9 und Digitalisierung an Schulen gehen. Sind acht Jahre Gymnasium sinnvoll, oder ist es besser, Schülern neun Jahre Zeit bis zum Abitur zu geben? Wie soll es funktionieren, dass an einer Schule in Zukunft beide Möglichkeiten angeboten werden und die Schüler beziehungsweise ihre Eltern selbst zwischen G 8 und G 9 wählen können? Wie wichtig sind jungen Leuten digitale Klassenzimmer und wie können die finanziert werden? So lauten einige der Fragen, die gestellt werden sollen.

Beim Thema „Innere Sicherheit“ geht es unter anderem um Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen, Angsträume und die Frage, ob die Polizei in NRW gut genug ausgestattet ist. Damit die Schüler den Landtagskandidaten möglichst viele Fragen stellen können, soll die Antwortzeit der Politiker wie bei einer Art Speed-Dating mit einer großen Stoppuhr zeitlich reglementiert werden.