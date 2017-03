Dueren.

Der Langerweher Gospelchor „Joy of Gospel“ veranstaltet am Sonntag, 2. April, sein Jahreskonzert in der Pfarrkirche Langerwehe-Schlich. Die stimmgewaltige Formation von mehr als 50 Sängern hat sich schon seit langem einen hervorragenden Ruf weit über die Region hinaus erworben und begeistert mit ihren emotionsgeladenen Auftritten ihr Publikum.